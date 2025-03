Sky - Italia, la probabile formazione con la Germania: Spalletti si affida a 4 del Napoli

Le probabili scelte di Luciano Spalletti per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Germania.

L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo giovedì per l'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Germania a San Siro. Di seguito le probabili scelte di formazione del ct della Nazionale secondo la redazione di Sky Sport.

L’Italia dovrebbe optare per un 3-5-1-1. In porta ci sarà Donnarumma, con Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni nella linea difensiva a tre. Sulla corsia di destra spazio per Politano, a sinistra Udogie. In mezzo al campo, insieme a Barella e Tonali ci sarà Rovella. In attacco, fiducia alla coppia composta da Raspadori e Retegui. In difesa, potrebbe esserci Calafiori al posto di Buongiorno, mentre a centrocampo Ricci sembra avere più possibilità di Rovella. In attacco, invece, è ancora incerto chi sarà preferito tra Retegui e Kean.