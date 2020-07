Sky - La probabile formazione dell'Atalanta: Gasperini ha un unico dubbio

La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla formazione dell'Atalanta che domani sfiderà il Napoli in campionato. In difesa out Palomino, al suo posto ci sarà Caldara. Tra i titolari ritorna Gosens al posto di Castagne. L'unico dubbio che si porta Gasperini è quello relativo a Ilicic. Lo sloveno è in forte dubbio per problemi fisici, al suo posto potrebbe esserci Pasalic

