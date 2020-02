Sky - La probabile formazione: dubbio Lobotka in mezzo al campo

Tanti assenti per Gattuso nella delicata sfida al Cagliari. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sportd Meret sarà ancora fuori, spazio a Ospina. In difesa si schiereranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Manolas e Maksimovic al centro. A centrocampo confermatissimo Demme che resta saldo in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski nel ruolo di mezzali; attenzione però alla possibile candidatura di Lobotka per una maglia da titolare. In avanti, Mertens guiderà il tridente come a San Siro; sulle ali agiranno Callejon e Insigne.