Sky, le ultime: Ancelotti prova il 4-3-3 in sviluppo, ma che resta 4-4-2 in fase di non possesso

Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Maksimovic e Mario Rui oltre allo squalificato Koulibaly. Scelte obbligate, con Luperto accanto a Manolas e Di Lorenzo e Ghoulam. Secondo Sky Sport, dopo lo 0-0 di Champions a Genk, è stato testato con insistenza il 4-3-3. Modulo che potrebbe evolvere in 4-5-1 o 4-4-2 in fase di non possesso. A centrocampo c'è Allan con Fabian Ruiz e Zielinski mentre in avanti può rientrare, dopo l'esclusione in Belgio, Lorenzo Insigne nel tridente con Mertens e uno tra Callejon e Lozano. Younes può essere però la sorpresa dell'ultim'ora.

Napoli (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti