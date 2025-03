Sky - Le ultime sugli infortunati: Neres e Mazzocchi verso il rientro a Venezia

Il Napoli, dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte dopo il pari ottenuto in extremis contro l’Inter, ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno in attesa della gara con la Fiorentina di domenica alle 15 al Maradona.

Contro la formazione viola allenata da Palladino, gli azzurri dovranno fare ancora a meno di David Neres, Pasquale Mazzocchi e Frank Anguissa. Il brasiliano e l’esterno, riporta la redazione di Sky Sport, dovrebbero rientrare per la trasferta a Venezia. Per il centrocampista camerunese verrà fatto un tentativo per averlo in laguna, altrimenti lo si rivedrà verosimilmente alla ripresa del campionato, dopo la sosta, contro il Milan.