Sky, le ultime: Younes-Milik davanti, a centrocampo Fabian favorito su Zielinski

Torna Koulibaly in difesa, dove mancano ancora Maksimovic e Hysaj. Si va verso il 4-4-2 - riportano i colleghi di Sky Sport -, guidato dalla coppia Younes-Milik in attacco. In fascia fiducia a Callejon e Insigne, con Allan e Fabian Ruiz favoriti su Zielinski per i due posti in mezzo al campo. Davanti a Meret con Koulibaly c'è Manolas. Fiducia a Di Lorenzo, fresco di esordio con la maglia dell'Italia, e Ghoulam in fascia.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Younes, Milik. All. Ancelotti