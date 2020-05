Sky - Manolas salterà la Coppa Italia (e non solo): rientro fissato a fine giugno

L'unico presente in infermeria, l'unico che è costretto a restare fuori dagli allenamenti di Gattuso, che negli ultimi tempi sono cresciuti di intensità. Kostas Manolas è ancora ai box oper un problema fisico da smaltire: è fermo per una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra e il rientro è fissato per fine giugno-inizio luglio. Salterà, dunque, la Coppa Italia e le prime partite del campionato 2.0.