Sky - Mertens titolare, chi accanto a lui? Llorente il favorito nel ballottaggio a tre

Quale attacco per la trasferta di Salisburgo? Stando a quanto riferito da Sky Sport, la certezza è rappresentata dalla titolarità di Mertens. Ma accanto a lui è vivissimo il ballottaggio tra tre attaccanti. Ad oggi Llorente è in vantaggio su Milik, principale alternativa, e Lozano, appena recuperato dopo la botta rimediata in nazionale e ultimo in questa corsa a tre.