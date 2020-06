Sky - Milik favorito nel tridente, ballottaggio a sinistra. Chance anche per Allan

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quella che potrebbe essere la prossima formazione scelta da Gattuso per la sfida contro il Verona: "Punto un euro su Milik? Si, punterei anche dieci euro. Penso che abbia buone chance di giocare, perchè poi come ha detto Gattuso devono giocare tutti, il contratto è in scadenza ma tra un anno, c'è l'obiettivo da raggiungere. L'orientamento è Politano-Insigne e Milik, mi tengo aperto un ballottaggio a sinistra Mario Rui-Hysaj, attenzione anche ad Allan, questi sono i dubbi. Demme, Zielinski, Fabiàn, Maksimovic e Koulibaly con Ospina favorito di Meret".