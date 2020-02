Sky - Milik, non c'è l'accordo per il rinnovo: due nodi da sciogliere, la situazione

Non solo le questioni legate a Mertens e Callejon, ma ci sono anche altri azzurri per i quali il Napoli sta trattando il rinnovo di contratto. Uno di questi, come noto, è Arek Milik: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non ci sarebbe ancora un accordo tra il giocatore ed il club, con due nodi sostanzialmente da sciogliere.



La clausola rescissoria e l'ingaggio sono i due elementi di discordia che, al momento, non cosentono al Napoli di prolungare l'accordo con l'attaccante polacco. E' chiaro che, in caso di mancato accordo nei prossimi mesi, l'addio di Milik in estate sarebbe più che probabile.