Sky - Milik preoccupa Ancelotti: difficile possa recuperare per il Milan

Arek Milik era stato convocato dalla sua Nazionale ma è tornato a casa per i noti problemi fisici. La cura ora proseguirà in quel di Castel Volturno dove, almeno al momento, non possono dire con certezza quando sarà in grado di tornare in campo, anche se sembra difficile possa farcela per la prima partita dopo la sosta, quella che il Napoli giocherà venerdi 23 novembre alle 18.00 contro il Milan. Una situazione - si legge sul sito di Sky Sport - che sarà monitorata giorno dopo giorno, ma che di certo non lascia tranquillo Carlo Ancelotti, già alle prese con diverse questioni spinose.