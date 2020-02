Sky - Milik, solo un piccolo fastidio: domani si allenerà, ma Mertens è favorito

Nella giornata di oggi Hirving Lozano, Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik hanno svolto un allenamento personalizzato, come reso noto dal Napoli tramite il consueto report sulla seduta mattutina. I colleghi di Sky Sport specificano come per l'attaccante polacco si tratta solo di un fastidio, già domani potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, ma questo inevitabilmente cambia le cose per quel che concerne la formazione anti-Cagliari: in rialzo, dunque, le quotazioni di Dries Mertens, che dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto.