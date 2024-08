Sky - Modena, si avvicina Defrel: fumata bianca in arrivo in vista del Napoli

Il Modena, prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia, è più vicino a Gregoir Defrel. Secondo quanto riportato sul proprio sito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il corteggiamento del club emiliano nei confronti dell’attaccante prosegue, e dovrebbe avere esito positivo.

Nei giorni scorsi era spuntato anche un interesse della Carrarese per il centravanti francese, che ha da poco concluso la sua esperienza con il Sassuolo. Ora, però, Catellani sembra intenzionato a mettere in scena l’affondo decisivo per regalare a Bisoli una super coppia di attaccanti.