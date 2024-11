Sky - Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: confermato Gilmour, Pasalic dal 1'

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in vista di Napoli-Atalanta. Conte dovrebbe confermare il 4-3-3 con Meret tra i pali. Di Lorenzo e Olivera esterni, mentre Rrahmani e Buongiorno formeranno la coppa di centrali della difesa a quattro. In mediana Anguissa e McTominay saranno le due mezzali con Gilmour a fare da regista in attesa del rientro dell'infortunato Lobotka. In attacco solito tridente formato da Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Lukaku al centro.

Gasperini si schiererà con il 3-4-1-2. Scalvini non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio, sarà Hien a guidare la difesa, affiancato da Djimsiti e Kolasinac a protezione della porta di Carnesecchi. In mezzo al campo De Roon giocherà in coppia con Ederson. Sulle corsie dovrebbe esserci spazio per Zappacosta e Ruggeri. Sorpresa Pasalic sulla trequarti, a supporto del duo formato da Lookman e Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Retegui, Lookman. All. Gasperini.