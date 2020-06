Sky - Napoli riposa oggi e domenica: il programma stilato da Gattuso (che sarà in campo)

Già da quattro giorni il Napoli aveva pianificato un giorno di riposo per oggi, dal momento che Rino Gattuso aveva visto la sua squadra stanca dopo i carichi delle ultimissime settimane. Secondo Sky Sport, nel programma azzurro era già previsto uno stop e uno nuovo ce ne sarà domenica, mentre per domani e dopodomani ci saranno due sedute che saranno dirette dallo stesso Gattuso, che supererà in campo il dramma legato alla scomparsa della sorella.