Sky o DAZN? Ecco dove vedere Napoli-Fiorentina in Tv e streaming

Il campionato di Serie A prosegue per il Napoli contro la Fiorentina, match valido per la 18ª giornata di campionato, con fischio d'inizio alle ore 12:30.

DOVE VEDERLA - Il match sarà trasmesso su DAZN !

Pre partita, in diretta dallo Stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli con Diletta Leotta e Simone Tiribocchi.

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Gobbi

Dal campo: Giulia Mizzoni

