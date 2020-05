Sky - Oggi solo scarico per il Napoli. Domani nuovo giro di tamponi

Solo scarico oggi per il Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, dal momento che nei giorni scorsi Rino Gattuso ha tenuto i suoi sotto torchio, facendoli allenare duramente, oggi la seduta è stata più blanda. Per domani, invece, è previsto un nuovo giro di tamponi. A riportarlo è l'emittente satellitare, sottolineando come sia già tutto stabilito dal protocollo per gli allenamenti.