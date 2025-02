Sky - Okafor, lavoro specifico: dieta rigorosa per riportarlo in condizione

Noah Okafor vuole prendersi il Napoli, cancellando sul campo lo scetticismo che aleggia nei suoi confronti. Nell’allenamento congiunto di ieri contro il Giugliano, lo svizzero ex Milan si è messo subito in mostra contribuendo al 3-0 rifilato alla squadra di Bertotto.

Quella di mercoledì è stata la prima giornata a Castel Volturno per il giocatore, che ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni di squadra e Antonio Conte. Il nuovo numero 9 azzurro non è al meglio dal punto di vista fisico e per questo motivo, riferisce Sky Sport, si è dedicato ad un lavoro specifico, personalizzato. E’ stato sottoposto ad una dieta rigorosa per ritornare in condizione.