Sky - Ospina tra i pali contro la Fiorentina, panchina per Demme e Lobotka

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Gattuso: "Vedremo un Napoli condizionato nelle scelte da squalifiche ed infortuni, ma a detta di Gattuso ancora in crescita. Ha raccontato di aver recepito segnali positivi e di crescita, ci aspettiamo dunque un Napoli ancora migliore rispetto a quello visto contro Lazio e Perugia. Di Lorenzo torna a destra, giocherà ancora Ospina. Lobotka e Demme sono convocati ma non sono ancora pronti per una gara cosi importante, quindi credo ancora Fabiàn al centro con Allan e Zielinski. In avanti Callejon, Milik ed Insigne".