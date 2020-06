Sky - Politano il jolly di Gattuso: può partire titolare già contro l'Inter

Matteo Politano può essere il jolly del Napoli in questi due mesi di calcio che ci aspettano. Come riportato da Sky Sport, già contro l'Inter l'esterno classe '93 potrebbe trovare un posto da titolare. Nel suo bagaglio tecnico ci sono anche diversi gol in una stagione, un aspetto che a Rino Gattuso - in argomento di esterni - sta molto a cuore.