Sky - Politano in vantaggio su Callejon, chance anche per Mario Rui

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di fatto dando le ultime in casa azzurra in vista della finale di Coppa Italia: "Politano può avere più chance di Callejon, soprattutto se non dovesse recuperare Fabiàn, e credo che anche Mario Rui avrà più possibilità di giocare al posto di Hysaj. La rifinitura sarà importante come visto anche contro l'Inter, pensavamo tutti che Fabiàn potesse farcela ed invece proprio la rifinitura non sarà positiva in questo senso".