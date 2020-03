Sky - Possibile rifinitura del Napoli a Castel Volturno in vista del Barça

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando che il Napoli continua a lavorare in vista della gara col Barcellona. Da pianificazione di questi giorni si lavorerà fino a martedi a Castel Volturno, con la rifinitura a Napoli e non a Barcellona. Gli azzurri stanno evitando assemblamenti pranzando ognuno a casa propria. Non escludo che se si giochi col Barcellona, parti un gruppo ristretto di giocatori, così da non rischiare.