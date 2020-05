Sky - Premier Conte incontra FIGC e Lega: la politica vuol far ripartire la A?

Tra pochi minuti andrà in scena l'incontro tra la FIGC e il Comitato Tecnico Scientifico per trovare un accordo sul protocollo medico, ma secondo quanto riportato da Sky Sport nei prossimi giorni ci sarà un summit ancor più importante. I protagonisti saranno il presidente FIGC Gravina, il presidente Lega Serie A Dal Pino e il premier Conte. Questo - riferisce l'emittente satellitare tramite le voce di Alessandro Alciato - manifesta probabilmente la volontà da parte della politica di far ripartire la Serie A.