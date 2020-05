Sky - Prime sedute più blande: a Castel Volturno lavoro aerobico e di fondo

Secondo giorno di allenamenti individuali facoltativi per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra, divisa in gruppo, in queste prime sedute si sta concentrando su un lavoro di fondo e un lavoro aerobico per ritornare al più presto al meglio della forma dopo due mesi di lockdown ed esercizi da casa. Con il passare dei giorni aumenteranno i carichi, per adesso gli allenamenti sono ovviamente più blandi del periodo pre-clausura. A riportarlo è Sky Sport.