Sky - Quasi tutti a disposizione per il Milan: Gattuso ha tre dubbi di formazione

Tranne Fernando Llorente, Rino Gattuso avrà tutta la squadra a disposizione per la sfida al suo passato contro il Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore calabrese sta già pensando alla formazione. Sono tre i ballottaggi aperti: Ospina-Meret, Maksimovic-Manolas e Callejon-Politano. Per il resto Di Lorenzo tornerà titolare a destra, Zielinski e Demme riprenderanno il suo posto in mediana. In avanti Mertens e Insigne confermati.