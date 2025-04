Sky - Raspadori non al 100%: va in panchina, Buongiorno recuperato, Conte col 4-3-3

Alle 20.45 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro il Torino per tentare di staccare l'Inter in testa alla classifica. La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle condizioni di Giacomo Raspadori e sulla formazione che verrà schierata da Antonio Conte.

Raspadori dopo la febbre che lo ha colpito sarà in panchina, Conte dovrà cambiare quanto provato in settimana. Si torna al 433 con Alessandro Buongiorno che recupera e sarà schierato dal primo minuto. Di seguito la probabile formazione del Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.