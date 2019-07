Sky, retroscena su Elmas: nome venuto fuori in una riunione a casa Ancelotti

“Elmas? Se n’è parlato per la prima volta a casa di Ancelotti in uno dei primi meeting di fine stagione scorsa. È un giocatore molto versatile, per la capacità di giocare in più ruoli lo si può equiparare a Fabian”. Questo il retroscena svelato da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.