Sky - San Paolo, il Parma rifiuta il rinvio: teme sia strategia per favorire Gattuso

Se il pericolo permanesse, Napoli-Parma potrebbe giocarsi anche a porte chiuse: lo rivela Sky, ipotizzando una soluzione non ancora filtrata in questa convulsa mattinata. Ricordiamo che è in corso il sopralluogo dei vigili del fuoco sul manto del San Paolo e sebbene il rischio rinvio al momento sia più lontano, l'opzione che la sfida non abbia luogo è ancora presente. Secondo l'emittente satellitare, le opzioni sarebbero dunque due allo stato attuale: il rinvio della gara o la disputa a porte chiuse. Sempre Sky rivela che il Parma avrebbe minacciato di non scendere in campo nel caso in cui la gara venga rinviata a domani: da parte dei ducali c'è infatti il sospetto che gli azzurri vogliano prendere tempo per permettere a Gattuso di meglio acclimatarsi nel suo nuovo ruolo.