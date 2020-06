Sky - Sarri fu deluso dopo il ko del San Paolo: ha in mente tre mosse per imbrigliare il Napoli

L'ultimo Napoli di Rino Gattuso ha già messo in difficoltà la Juventus di Maurizio Sarri nell'ultima partita di campionato, vinta dagli azzurri. Come? Lo ricorda Sky Sport, parlando dei pensieri dell'allenatore bianconero: con le ripartenze e il pressing alto. E adesso Sarri ha fatto delle richieste ai suoi uomini per non farsi sorprendere nuovamente: difesa alta, attenta, squadra corta e pressing altissimo. Questo il manager di Figline vuole vedere contro il Napoli mercoledì sera all'Olimpico nella finale di Coppa Italia.