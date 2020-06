Sky - Scelte di formazione fatte: Gattuso si porta dietro un solo ballottaggio

Scelte praticamente fatte, facendo gli scongiuri e sperando che in questi sei giorni che mancano da Napoli-Inter non ci siano intoppi fisici. Rino Gattuso ha le idee chiare per la formazione da mandare in campo sabato prossimo al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Confermato Ospina tra i pali, l'unico ballottaggio riguarda l'attacco: Politano è tra i calciatori più in forma a Castel Volturno, per questo potrebbe spuntarla su Callejon, ma la decisione sarà presa solo più avanti in questa settimana. Ecco la probabile formazione di Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano/Callejon, Mertens, Insigne