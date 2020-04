Sky - Solo 9 club di Serie A hanno centri per ospitare ritiri: il Napoli è già pronto

L'emergenza Coronavirus continua a bloccare l'Italia, anche se qualche spiraglio di speranza comincia a venir fuori dai numeri giornalieri. Anche il calcio si prepara ad una possibile ripartenza, anche se la situazione appare tutt'altro che semplice da gestire: come riportato dalla redazione di Sky Sport, al momento sono soltanto nove i club che sarebbero in grado di garantire centri sportivi tali da ospitare un ritiro in vista della ripresa del campionato: c'è il Napoli di De Laurentiis tra questi club, oltre a Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Parma, Roma, Lazio e Cagliari.