Sky - Tutino, nuova avventura in Serie B: oggi incontro per chiudere con l'Empoli

L'Empoli lavora sul mercato e, come spesso accaduto anche in passato, sembra pronto ad intrecciare la propria strada con quella del Napoli. Come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, Gennaro Tutino sarebbe pronto a ripartire proprio dalla Toscana: dopo un avvio di stagione che l'ha visto poco utilizzato con la maglia dell'Hellas, il giovane attaccante napoletano può ripartire dalla Serie B per trovare maggiore spazio. In programma un incontro conclusivo - si legge - oggi a Milano fra l'agente del giocatore, Pisacane, e Accardi, il direttore sportivo dell'Empoli.