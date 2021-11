Slovacchia a valanga su Malta, finisce 6-0: assist e 70' in campo per Lobotka

La Slovacchia sommerge di gol Malta nell'ultimo match del gruppo H di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Al Ta' Qali Stadium finisce 6-0 per gli slovacchi grazie alla tripletta di Duda (8', 69', 80'), alla doppietta di Rusnak (6', 16') e alla rete di De Marco (72'). I maltesi hanno finito il match in 9 per le espulsioni di Camenzuli al 47' e Teuma al 51'. L'azzurro Stanislav Lobotka si è reso protagonista con un assist sul terzo gol slovacco ed è restato per 70' in campo, sostituto da Hromada. L'interista Milan Skriniar ha invece giocato l'intera gara.