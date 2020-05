Sole 24 Ore approva il MES: "Costa meno dei BTp, tasso agevolato dello 0,1%: per l'Italia fino a 36mld"

L’Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sull’uso del Mes per finanziare la spesa sanitaria anti-Covid. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ogni Stato membro potrà spendere fino al 2% del Pil per sostenere la lotta al Coronavirus ottenendo finanziamenti a tassi agevolati con durata fino a 10 anni e senza alcun tipo di condizionalità da parte del fondo salva-Stati per l’erogazone dei prestiti, a differenza di quanto avvenuto in passato per i salvataggi di Stati membri come accadde con la Grecia. L'unica condizione - si legge - è che le spese, dirette o indirette, siano destinate ad affrontare la crisi sanitaria e quindi vadano a finanziare gli ospedali e tutta la rete medica di assistenza pubblica. I prestiti agli Stati del Meccanismo europeo di stabilità - si legge - saranno pienamente operativi dal 1° giugno e per l’Italia sono potenzialmente disponibili fino a 36 miliardi di euro. Scadenza dei prestiti a dieci anni, tasso annuale a 0,1%, costo una tantum di 0,25% e costo annuale di 0,005%: queste le caratteristiche della nuova linea di credito. In un altro articolo Il Sole 24 Ore spiega anche perché conviene all'Italia: "La linea di credito Mes contro la pandemia costa meno dei BTp, è maxi in tempi rapidi, alleggerisce le aste. Rifiutarla può alzare la tensione sui mercati"