Solo palestra per i nazionali: in panchina 'soltanto' Di Lorenzo, Tonelli e i giovani

Sono soltanto otto le riserve del Napoli per l'amichevole di oggi contro il Benevento. Carlo Ancelotti ha deciso di lasciare in tribuna tutti i nazionali, rientrati ieri, che infatti si sono allenati in palestra prima dell'inizio del match. Di Lorenzo, Tonelli e altri sei più o meno giovani a disposizione del tecnico di Reggiolo. Ecco la panchina azzurra: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.