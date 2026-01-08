Solo pari col Verona, Tmw: "Conte paga un'assenza precisa"

Il Napoli ha pagato anche l'assenza di David Neres nel match contro l'Hellas Verona? Sì, secondo TuttoMercatoWeb.com. Ecco l'analisi fatta dal portale: "Sarà probabilmente un caso, ma alla prima partita in cui il Napoli ha dovuto fare a meno di David Neres, almeno da quando il brasiliano si è preso prima un posto in pianta stabile e poi la vetrina da assoluto protagonista della sua squadra, la squadra di Conte ha mancato l'appuntamento con la vittoria, portandosi a casa un 2-2 che suona come deludente dalla sfida casalinga di ieri contro l'Hellas Verona.

Due altre volte il Napoli quest'anno ha dovuto rinunciare a lui, ma in quelle circostanze (ad agosto con il Cagliari e a settembre contro il Pisa) era riuscito a vincere. Stavolta no, indice che qualcosa è cambiato anche nelle gerarchie interne e di come negli ultimi tempi il Napoli si sia sempre più spesso affidato agli imprevedibili guizzi di Neres. Negli occhi dei tifosi azzurri, per esempio, ci sono ancora le tre reti segnate nelle due partite di Riad che hanno consegnato la Supercoppa Italiana 2025 a Conte e ai suoi. Non si può parlare ancora di Neres-dipendenza, probabilmente, ma il peso del brasiliano è tale che non può più essere ignorato. È imprescindibile".