Solo un pari per il Napoli: a fine gara le lacrime di Insigne che saluta i tifosi

Ci credeva probabilmente più di tutti gli altri Lorenzo Insigne.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci credeva probabilmente più di tutti gli altri Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, che ha già firmato col Toronto FC per la prossima stagione, sperava di chiudere la sua avventura partenopea col tanto atteso Scudetto. E invece le due gare del Maradona - il ko con la Fiorentina e il pareggio di stasera contro la Roma - hanno estromesso i partenopei dalla corsa per il titolo. Al triplice fischio, Insigne è rimasto in campo in lacrime. Il capitano del Napoli ha salutato piangendo i suoi tifosi ed è stato l'ultimo a rientrare negli spogliatoi.