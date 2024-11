SONDAGGIO - 1-1 tra Inter e Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

vedi letture

Il Napoli esce imbattuto da San Siro! Finisce in parità contro l'Inter, succede tutto nel primo tempo con il vantaggio di McTominay ed il pareggio di Çalhanoğlu! Nella ripresa più Inter che azzurri, un palo colpito da Di Marco ed un rigore sbagliato proprio da Çalhanoğlu. Chance nel finale per Simeone che però spara alto. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net