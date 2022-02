SONDAGGIO - Barcellona-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Termina 1-1 la sfida tra Barcellona e Napoli, gara d’andata valida per gli spareggi d’Europa League per accedere agli ottavi di finale. Partita molto combattuta e divertente con gli azzurri avanti al Camp Non grazie a Zielinski. Nella ripresa i blaugrana hanno trovato il pari su rigore trasformato da Ferran Torres. Ancora tutto aperto, dunque, in vista della gara di ritorno in programma il 24 febbraio. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.