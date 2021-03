SONDAGGIO - Chi vorresti sulla panchina del Napoli? Vota il nostro sondaggio

La sosta è per eccellenza il periodo dei rumors e anche stavolta è stato confermato. Nelle ultime settimane sono stati accostati tanti nomi alla panchina del Napoli, considerando l'alta probabilità di un cambio di guida a tecnica a fine stagione, anche se la decisione di Aurelio De Laurentiis è quella di tenere Rino Gattuso fino al termine dell'annata. E voi chi vorreste come tecnico per il prossimo anno? Rispondete al sondaggio su Tuttonapoli.net (Clicca qui).