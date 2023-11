SONDAGGIO - Il Napoli accarezza gli ottavi ma perde 4-2 nel finale col Real : chi è stato il migliore?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Napoli coraggioso, ma non abbastanza costante all'interno dei due tempi di gioco è costretto a rimandare la qualificazione alle fasi finali di Champions League all'85'. Dopo il 2-2 firmato da Simeone-Anguissa da una parte e Rodrygo-Bellingham dall'altra, il neo-entrato Nico Paz ha rovinato infatti la festa a mister Mazzarri con un gran gol dalla distanza e Joselu ha rincarato eccessivamente la dose segnando il definitivo 4-2 a favore del Real Madrid in pieno recupero.

Un vero peccato per gli azzurri, che avevano interpretato bene la gara contro un avversario in grado di far loro male però quasi a ogni sua sortita offensiva. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.