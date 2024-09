SONDAGGIO - Il Napoli annienta il Palermo, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Nella gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa il Napoli domina e vince sul Palermo per 5 reti a 0: show iniziale di Cyril Ngonge che prima col destro e poi con il mancino realizza la doppietta. Il terzo gol arriva dagli sviluppi di un calcio d'angolo con il colpo di testa di Juan Jesus.

Il poker è di un altro brasiliano: Neres che sfrutta l'errore della difesa del Palermo. Arrivata nel finale anche la gioia per Scott McTominay che firma la manita. Azzurri compatti anche con le seconde linee, tantissima intensità sin dai primi minuti e ottavi di finale guadagnati! Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net