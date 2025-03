SONDAGGIO - Il Napoli batte la Fiorentina! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli batte la Fiorentina e resta in scia dell'Inter! Prima Lukaku poi Raspadori permettono alla squadra di Conte di battere quella di Palladino che con il gol bandiera di Gudmundsson incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque. Ad aprire le marcature è il mancino di Lukaku sull'errore di De Gea che smanaccia in maniera goffa il tiro di McTominay. Nel secondo tempo è sempre Lukaku ad inventare per il tap-in vincente di Raspadori. Accorcia le distanze Gudmundsson con un preciso tiro che batte Meret. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!