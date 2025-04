SONDAGGIO - Il Napoli cala il tris all'Empoli! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Tris del Napoli e -3 in classifica dall'Inter! Il Napoli non molla e resta in scia dei nerazzurri: secco 3-0 all'Empoli grazie alla doppietta di McTominay e ad una grande prestazione di Lukaku. Gli uomini di Conte partono lenti rispetto alle ultime uscite, subendo leggermente le offensive degli ospiti ma gradualmente crescono fino al vantaggio raggiunto al 18' con McTominay: uscita perfetta di Rrahmani che serve Lukaku, il belga lavora il pallone e scarica per McTominay che inizia una corsa di 30 metri per poi scaricare perfettamente in porta con un destro chirurgico.

Nella ripresa gli azzurri dilagano: prima Lukaku che sfrutta l'assist di Olivera e scarica in porta un imparabile mancino, e poi ancora McTominay di testa che firma la sua personale doppietta grazie all'assist di Lukaku. Il Napoli controlla la gara facendo scorrere i minuti e torna a -3 dall'Inter! Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!