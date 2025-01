SONDAGGIO - Il Napoli domina a Firenze e vince 0-3! Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Un assoluto dominio azzurro nel pomeriggio toscano: il Napoli annienta la Fiorentina e vince 0-3! Prova superba degli uomini di Conte che aprono il 2025 nel migliore dei modi. A sbloccare il risultato è l'azione clamorosa di David Neres che sfruttando la sponda di Lukaku entra nella difesa avversaria, salta diversi avversari e scarica in porta un missile con il destro. La Fiorentina reagisce ma il gol di Kean è irregolare per un chiaro tocco di mano. Nella ripresa il Napoli mette subito la sua gara in discesa, Moreno abbatte Anguissa in area di rigore e Lukaku non sbaglia due volte! A chiudere una maestosa vittoria azzurra è il preciso destro di McTominay che sfrutta l'erroraccio di Comuzzo in area di rigore e buca per la terza volta De Gea!

Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!