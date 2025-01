SONDAGGIO - Il Napoli domina il Verona! Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

vedi letture

Il Napoli vince e convice! Quinta vittoria consecutiva e pratica Verona archiviata Pronti via e dopo 4' minuti il Napoli passa in vantaggio con una bellissima azione culminata nel sinistro del capitano Di Lorenzo ribattuto dal palo e che termina in rete dopo il tocco di Montipò. Azzurri vicinissimi al raddoppio tante volte nel corso del primo tempo con uno scatenato Neres.

Nella ripresa il filone non cambia: il raddoppio arriva nuovamente dopo una bella azione manovrata, Lukaku scarica su Anguissa che supera un avversario e sgancia una bomba. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!