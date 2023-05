SONDAGGIO - Il Napoli è Campione d’Italia: chi è stato il migliore con l’Udinese?

Dopo 33 anni è finita l'attesa del Napoli, grazie all'1-1 in casa dell'Udinese lo Scudetto torna in Campania.

Dopo 33 anni è finita l'attesa del Napoli, grazie all'1-1 in casa dell'Udinese lo Scudetto torna in Campania. Gli azzurri conquistano uno straordinario traguardo con 5 giornate d'anticipo. Basta l'1-1 contro l'Udinese per l'aritmetica: decisivo il gol di Osimhen nella ripresa!