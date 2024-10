SONDAGGIO - Il Napoli espugna anche Empoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli di Conte batte anche l'Empoli e resta solido al primo posto in classfica! Decide il lunch match dell'ottava giornata il gol su rigore di Kvaratskhelia. Dopo un primo tempo sofferto e senza tiri in porta, Conte fa entrare Simeone e Olivera, al posto di Spinazzola e Lukaku, e il Napoli cambia registro. Prova solida nonostante le ombre della prima frazione ma il Napoli ritorna a +3 in classifica e continua la sua marcia. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net