SONDAGGIO - Il Napoli espugna San Siro: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince a Milano, espugna San Siro e resta in vetta alla classifica. 2-1 al Milan grazie ad un successo arrivato nella ripresa. Un rigore di Politano intervallato dal gol di Giroud e poi il gol da tre punti firmato Simeone. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.