SONDAGGIO -Il Napoli fa 2-2 contro la Lazio. Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Finisce in parità la gara tra il Napoli e la Lazio, 2-2! La serata dell'Olimpico ha visto un avvio esplosivo con due gol in meno di 15 minuti: prima la sassata clamorosa di Isaksen al minuto 6' dopo l'errore di Rrahmani, e poi il pari di Raspadori che ha sfruttato l'errore di Provedel. Gara che diventa tattica e primo tempo senza ulteriori emozioni. Nella ripresa la gara continua ad essere molto tattica fino all'ora di gioco quando il Napoli passa in vantaggio con l'autogol di Marusic.

La Lazio non molla e trova il pari nel finale con Dia che batte Meret! Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!